Bancomat fatto esplodere nella notte | indagini in corso

Nel cuore della notte, un boato ha scosso Grottaminarda: un bancomat è stato fatto esplodere, lasciando i residenti in stato di shock. Questo episodio inquietante si inserisce in un trend più ampio di attacchi ai distributori automatici, che sta preoccupando le forze dell’ordine. Un dato interessante? La rapina è avvenuta in pochi istanti, evidenziando l’audacia dei malviventi. Le indagini sono già avviate, ma la sicurezza delle nostre comunità è più che

Tempo di lettura: < 1 minuto È accaduto tutto in pochi istanti, nel cuore della notte. Erano circa le 4:00 quando un forte boato ha svegliato i residenti nei pressi dell’ufficio postale di Grottaminarda: ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat. L’assalto è stato rapido e violento. Quando i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono giunti sul posto, i malviventi si erano già dileguati. I militari hanno immediatamente attivato le indagini, coadiuvati dagli artificieri dell’Arma, per eseguire i rilievi e raccogliere ogni traccia utile. A l momento, resta da chiarire l’entità del furto, ancora in fase di quantificazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bancomat fatto esplodere nella notte: indagini in corso

