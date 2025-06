Bancomat esploso a Sarnico presa la banda del botto

La notizia dell'esplosione del bancomat a Sarnico segna un capitolo inquietante nel crescente fenomeno dei furti con esplosivo, in aumento nelle ultime settimane. I Carabinieri hanno arrestato tre uomini, smascherando una banda che sembrava inarrestabile. Un punto da sottolineare? La sicurezza dei nostri risparmi è sempre più sotto attacco, invitandoci a riflettere su come proteggere il nostro denaro in un contesto così delicato. Restiamo vigili!

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno arrestato tre uomini di etnia sinti, ritenuti i presunti autori del colpo alla Banca Popolare di Sondrio nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, quando il bancomat della filiale saltò in aria e i banditi fuggirono con all’incirca 23 mila euro. In manette sono finiti S.B., 35 anni di Creazzo (Vicenza), C.G., 37 anni di Galliera Veneta (Padova) e il fratello M.G., 48 anni di RosĂ (Vicenza) in passato coinvolto in una rapina violenta ai danni di una gioielleria di Abano Terme nel quale rimasero uccise due persone. Un 24enne di Cenate Sopra, attivo nel settore del commercio d’auto, è invece riuscito a fuggire ed è ricercato dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bancomat esploso a Sarnico, presa la banda del botto

