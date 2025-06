Banca Generali primo Osservatorio sulle Pmi del Sud | venerdì 20 la presentazione a Monte Sant’Angelo

Venerdì 20 giugno, a Monte Sant’Angelo, si svelerà un quadro inedito delle piccole e medie imprese del Sud Italia. La presentazione del primo Osservatorio sulle Pmi del Sud, promossa da Banca Generali e dall'Università di Napoli Federico II, offrirà un’analisi approfondita delle sfide e delle opportunità di questa vitalissima realtà economica. Un evento imperdibile per chi vuole capire il cuore pulsante dell’economia meridionale e le sue prospettive future.

Si terrà venerdì 20 giugno alle ore 11 nell’Aula Azzurra del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo (a Napoli in via vicinale Cupa Cintia 26) la conferenza stampa di presentazione del primo Osservatorio sulle Pmi del Sud Italia, un’iniziativa promossa da Banca Generali e dallo spin-off accademico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Methrica srl. “L’Osservatorio – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di analizzare e valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese meridionali nei percorsi di sostenibilità e innovazione, con un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del capitale intangibile: competenze, know-how, reputazione, relazioni e impatto sul territorio che costituiscono oggi un elemento strategico per la competitività e la crescita duratura delle imprese”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it