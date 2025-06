Bambini intossicati in piscina indagato per lesioni gravi il gestore del centro sportivo

Un incidente che ha scosso la comunità: cinque bambini intossicati in piscina, ora sotto indagine per lesioni gravi. Il gestore del centro sportivo della Borghesiana si trova nel mirino delle autorità, mentre le analisi sulle acque sono in corso per chiarire le cause del grave episodio. La sicurezza dei più piccoli resta al centro dell’attenzione, e il mistero sulla vicenda si infittisce… Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Il gestore del centro sportivo alla Borghesiana, dove cinque bambini sono rimasti intossicati, è indagato per lesioni gravi. La piscina è stata sequestrata, disposte analisi sulle acque. 🔗 Leggi su Fanpage.it

