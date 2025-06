Bambini intossicati in piscina | Il cloro è innocuo se diluito ma inalarlo blocca i polmoni

Recentemente, un'agenzia ha segnalato casi di intossicazione tra bambini in piscina, suscitando preoccupazione. Il cloro, sebbene utile per mantenere l'acqua pulita, può diventare pericoloso se inalato in eccesso. Carlo Locatelli, esperto del centro antiveleni di Pavia, avverte: “L'inalazione può irritare gravemente i bronchi”. Questo fatto ci ricorda l'importanza di monitorare la qualità dell'aria anche nei luoghi di svago, per una stagione est

Intervista a Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni di Pavia. "E' una sostanza che irrita i bronchi. Nei casi gravi può causare un arresto respiratorio".

Roma, bambini intossicati dal cloro in piscina. Uno è grave - Un episodio preoccupante scuote Roma: cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina, uno di loro in gravi condizioni.

