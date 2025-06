Bambini intossicati dal cloro | Sul fondo della piscina c' era una macchia verde Mattia 9 anni è in coma farmacologico Cosa sappiamo

Un tragico incidente in piscina ha colpito la comunità: Mattia, 9 anni, è in coma farmacologico dopo un'intossicazione da cloro. Con lui, altri quattro bambini, tre dei quali suoi fratelli. Questo evento riporta alla luce il dibattito sulla sicurezza delle piscine e sulla qualità dell'acqua. È fondamentale che l'attenzione sia rivolta non solo al divertimento, ma anche alla salute dei più piccoli. La prevenzione inizia con la consapevolezza!

A Roma 5 bambini intossicati dal cloro in piscina,uno è grave: procura apre un'inchiesta per lesioni. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici,non reversibili, causati dall'esposizione prolungata al cloro. Sequestrata la p Tweet live su X

Esattamente che prove hanno giornali come il Corriere per attribuire la causa di cinque malori improvvisi di cinque bambini al cloro della piscina? La scorsa estate una moltitudine di persone si sentiva male appena faceva il bagno.. Tweet live su X

Esattamente che prove hanno giornali come il @Corriere per attribuire la causa di cinque malori improvvisi di cinque bambini al cloro della piscina? La scorsa estate una moltitudine di persone si sentiva male appena faceva il bagno.. Tweet live su X

