Bambina nascosta dalla madre per 11 anni in Spagna | nel 2013 giudice aveva disposto affidamento al comune

Una storia sconvolgente di inganno e resilienza: una bambina nascosta dalla madre per 11 anni in Spagna, sotto falso nome, mentre il sistema giudiziario italiano aveva affidato la tutela al Comune. Oggi, a 14 anni, questa giovane si trova di fronte a un percorso di scoperta e riscatto, ma cosa si nasconde dietro a questa vicenda che mette in discussione leggi e diritti? Tuffiamoci nei dettagli di questa drammatica vicenda.

La bambina, nel momento del sequestro, oggi ha 14 anni e per gli ultimi 11 ha vissuto in Spagna con un nominativo falso.

Bambina sequestrata e nascosta in Spagna, arrestata la madre. Aveva 3 anni, oggi ne ha 14. La donna e il compagno in carcere. Il Tribunale di Milano ne aveva disposto l'affidamento al Comune #ANSA Tweet live su X

