Ballottaggio Taranto 2025 | l’Avv Mirko Di Bello sottopone a Bitetti e Tacente una sottoscrizione pubblica su impegni concreti per la città

In vista del ballottaggio a Taranto, l'avv. Mirko Di Bello propone una sottoscrizione pubblica per impegni concreti, richiamando l'attenzione su un tema cruciale: la trasparenza nella politica locale. Con oltre 4.500 voti conquistati dalla coalizione “ADESSO”, i cittadini chiedono un cambiamento reale. Questo è il momento di far sentire la propria voce e discutere il futuro della città! Siamo pronti a dare forma alle nostre aspirazioni?

Tarantini Time Quotidiano Dopo il risultato del primo turno, che ha visto la coalizione civica “ADESSO” raccogliere oltre 4.500 voti, l’Avv. Mirko Di Bello, candidato sindaco, futuro Consigliere comunale, annuncia un’iniziativa chiara e trasparente in vista del ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente. Pur non schierandosi ufficialmente per l’uno o per l’altro candidato, Di Bello risponde a una richiesta netta che arriva dal suo elettorato, il quale non pretende indicazioni di voto, ma chiede che siano indicati dei presupposti chiari e concreti che permettano a ciascun cittadino di prendere autonomamente una decisione consapevole tra i due candidati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ballottaggio Taranto 2025: l’Avv. Mirko Di Bello sottopone a Bitetti e Tacente una sottoscrizione pubblica su impegni concreti per la città

