Ballottaggio Angolano | Assemblea per indicazioni di voto a Bitetti

In un clima di partecipazione attiva e trasparente, Tarantini Time Quotidiano invita i cittadini a unirsi a noi per un'importante assemblea pubblica. Qui, dialogheremo insieme sui temi cruciali del ballottaggio angolano e daremo voce alle vostre opinioni per guidare le scelte di voto. È il momento di dire basta a giochi di potere e accordi opachi: costruiamo insieme un futuro migliore!

Tarantini Time Quotidiano Avevamo garantito al nostro elettorato un ultimo passaggio di condivisione e di dialogo, come nostra consuetudine, attraverso un’apposita assemblea pubblica con cittadini, candidati e iscritti, per decidere insieme in vista del ballottaggio. Il nostro obiettivo è contrastare quella politica fatta di caminetti e accordicchi nelle segrete stanze, di decisioni non condivise che vanno sopra la testa dei cittadini. Ci abbiamo sempre messo la faccia e abbiamo chiesto pubblicamente e in modo trasparente alla coalizione di Bitetti, di impegnarsi a realizzare i temi che avevamo posto alla sua attenzione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ballottaggio, Angolano: “Assemblea per indicazioni di voto a Bitetti”

Segui queste discussioni su X

A Taranto si andrà al ballottaggio tra Bitetti (CSX) e Tacente (civiche-CDX). Terzo il Centrodestra ufficiale. Le sezioni scrutinate sono ancora poche quindi potrebbe cambiare qualcosa. Tweet live su X

Aggiornamento exit-poll a #Taranto: si va verso un ballottaggio tra #Bitetti (csx) e #Tacente (sostenuto dalla #Lega ed altre liste). Verso la sconfitta #Lazzaro, candidato di #FI e #FdI @ultimora_pol Tweet live su X