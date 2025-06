Bagnaia allarga gli orizzonti e pensa alla otto ore di Suzuka | Io Bulega e Petrucci…

Pecco Bagnaia, il campione che ha conquistato la MotoGP, alza il sipario su un nuovo sogno: l'iconica 8 ore di Suzuka. Non si tratta di un addio alla velocità, ma di un'avventura che promette emozioni e sfide. In questa storica corsa giapponese, dove la resistenza e la strategia diventano protagoniste, il pilota bolognese si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Scopriamo insieme cosa lo spinge verso questo prestig

Bologna, 4 giugno 2025 – Chiariamolo, prima che ci possa essere un fraintendimento. Pecco Bagnaia non sta pensando di lasciare la Moto gp per dedicarsi all’endurance, ma tra i suoi obiettivi in carriera c’è anche la 8 ore di Suzuka. Trattasi di un must delle gare di durata in Giappone, praticamente una sorta di istituzione motoristica. Vinta solo una vola da un italiano, cioè Valentino Rossi, la gara giapponese ha sempre visto trionfare moto di casa e la Ducati, chissà, potrebbe provare a stravolgere l’albo d’oro. Per ora, a segnalare il dominio, la gara è stata conquistata per 30 volte dalla Honda, quasi un monologo, poi Yamaha con 8, Suzuki con 5 e Kawasaki con 2, mentre il pilota con più successi è il giapponese Takumi Takahashi con 6 vittorie, una in più di Toru Ukawa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net