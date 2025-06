Baby rapinatori in scooter rubano le cuffie bluetooth a un 16enne

Un episodio inquietante che si inserisce in un contesto di crescente insicurezza urbana, soprattutto tra i più giovani. A Tor San Lorenzo, baby rapinatori in scooter hanno colpito un 16enne, rubando le sue cuffie Bluetooth con un gesto fulmineo. Questo fatto non è isolato: i furti tra adolescenti stanno aumentando, riflettendo una realtà sociale da non sottovalutare. Come possiamo proteggere i nostri ragazzi in un mondo che sembra sempre più pericoloso?

Stava camminando in strada quando è stato avvicinato da uno scooter con a bordo dopo minori nella zona di Tor San Lorenzo. Il passeggero, con una mossa repentina, ha strattonato e spinto a terra la vittima, per poi derubarlo delle cuffie Bluetooth. La fuga in sella al motociclo è stata poi. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Baby rapinatori in scooter rubano le cuffie bluetooth a un 16enne

Scopri altri approfondimenti

Accerchiano un gruppo di coetanei e li derubano: baby rapinatori arrestati - A Corciano, Tre minorenni sono stati arrestati per aver aggredito e derubato un gruppo di coetanei nel parcheggio di un centro commerciale.

Segui queste discussioni su X

“L’italiano di regola è un grande criminale. L’Italia è prima in Europa con i suoi crimini violenti. Di regola i criminali italiani non sono solo ladri e rapinatori ma anche assassini. Questi sono coloro che il nostro governo ci ha portato in casa.” #NewYorkTimes #14 Tweet live su X

Perugia, baby rapinatori in azione: ragazzino picchiato e derubato https://ift.tt/JHU8jVQ https://ift.tt/WgsQJTF? Tweet live su X