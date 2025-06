baby k la nuova immagine provocatoria per annunciare la svolta musicale

Baby K si prepara a sorprendere ancora una volta, annunciando una svolta musicale che promette di conquistare il pubblico. Dopo un anno di attesa e un ritorno sulle scene con un’immagine provocatoria, la regina delle hit estive si reinventa, pronta a ripetere il successo di Bolero e Fino al Blackout. La sua nuova avventura musicale è alle porte: scopriamo insieme cosa ci riserva questa emozionante rinascita artistica...

Se dici Baby K, dici hit estiva. A un anno di distanza dal singolo Fino al Blackout, la cantante è pronta a tornare sulla scena. Per ritrovare un successo clamoroso occorre tornare al 2022, quando ha pubblicato Bolero, che l’ha vista al fianco di Mika. Sotto questo aspetto le visualizzazioni non mentono e chiariscono il grand di trend di un brano. In questo caso parliamo di 28 milioni, divenuti poi 4,3 con Easy, dello stesso anno, 3 con M’ama non m’ama e 1,7 con Fino al Blackout. E ora? Il lancio sembra decisamente intrigante e il progetto sta già facendo discutere online. Il motivo? Il look scelto per la foto pubblicitaria e il fatto che sia stata annunciata una trilogia, che partirà con Follia Mediterranea. 🔗 Leggi su Dilei.it