Aylo la società madre dei siit pornografici Youporn Youporn stesso e Redtube ha bloccato gli accessi a tutti per protestare contro la legge francese sulla verifica dell' età degli utenti

In un gesto di protesta senza precedenti, i giganti del porno online come Youporn, Redtube e Aylo hanno bloccato l’accesso ai loro siti in Francia, sollevando un acceso dibattito tra tutela della privacy e protezione dei minori. Una decisione che scuote il mondo digitale e pone sotto i riflettori la sfida tra libertà online e responsabilità sociale. La questione si fa ancora più intensa: quale sarà il futuro di internet?