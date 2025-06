Avevano rapinato in casa loro due donne sorelle Individuati dopo 15 mesi e messi agli arresti i 5 malviventi L’episodio a Febbraio 2024 a Latina

Dopo 15 mesi di indagini, la Polizia di Stato di Latina ha arrestato cinque malviventi responsabili di una rapina ai danni di due sorelle. L’episodio, avvenuto nel febbraio 2024, evidenzia un trend inquietante: l’aumento della violenza domestica e delle rapine in casa. Un segnale che ci invita a riflettere sulla sicurezza nelle nostre abitazioni. Le forze dell'ordine, però, non mollano e dimostrano che la giustizia può sempre fare il suo corso.

La Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con gli investigatori dell'ufficio di Roma, ha arrestato cinque persone, accusate di essere coinvolte in una rapina avvenuta lo scorso febbraio 2024. Il GIP di Latina, su richiesta della Procura, ha disposto l'esecuzione di misure cautelari per i presunti colpevoli, mentre continuano le ricerche di altri due complici. La dinamica della rapina. Il fatto risale alla notte in cui una 45enne ucraina, rientrando nel suo appartamento in via Ezio a Latina, è stata sorpresa da due malviventi incappucciati. I rapinatori, minacciandola con una pistola, l'hanno immobilizzata e legata a una sedia, chiedendole informazioni sui soldi.

