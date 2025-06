Aversa Ritardi su approvazione rendiconto l’opposizione accusa | Maggioranza paralizzata da faide interne

Aversa vive un momento di stallo politico senza precedenti, mentre la città aspetta risposte concrete e trasparenza. La maggioranza, paralizzata da faide interne, ha accumulato ritardi sull’approvazione del Rendiconto di Gestione 2024, un passo cruciale per il futuro di tutti. La domanda sorge spontanea: fino a quando l’immobilismo e i conflitti continueranno a frenare il progresso di questa comunità?

"Mentre la città attende risposte e trasparenza, l'amministrazione targata Matacena continua a distinguersi per immobilismo, confusione e conflitti interni. Un esempio lampante è il grave ritardo nella convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2024, un atto fondamentale per la vita amministrativa dell'Ente". Lo dicono in una nota congiunta i consiglieri di .