Avengers | Doomsday potrebbe essere stato rivelato il legame tra Dottor Destino e gli X-Men

Avengers: Doomsday ha scosso il mondo dei supereroi, rivelando un legame intrigante tra Dottor Destino e gli X-Men. Con l'unione di questi due universi, i fan sono in trepidante attesa di come questa alleanza cambierà le sorti della battaglia finale. Questo crossover non solo celebra la potenza del franchise Marvel, ma segna anche un ritorno alle origini del genere supereroistico, dove ogni personaggio ha una storia da raccontare. Chi saranno i veri eroi?

Fin dall’annuncio clamoroso del cast di Avengers: Doomsday, i fan si sono interrogati sull’inclusione di così tanti personaggi dei film sugli X-Men  della 20th Century Fox. I mutanti si uniranno ai più potenti eroi della Terra nella battaglia contro Dottor Destino e le sue forze, o assisteremo a uno scontro ispirato ad Avengers vs. X-Men? Recenti indiscrezioni hanno suggerito quest’ultima ipotesi, ma non abbiamo ancora visto alcuna prova concreta che gli Avengers si scontreranno con gli X-Men. Tutte le foto dal set hanno confermato che la X-Mansion verrà assediata dalle Sentinelle a un certo punto del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Un'interessante foto dietro le quinte di "Avengers: Doomsday" suggerisce un controverso cambiamento nel design della maschera del Dottor Destino.

