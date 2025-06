Avellino per Gaza | al via la raccolta di farmaci promossa dalla Caritas diocesana

La Caritas Diocesana di Avellino lancia una campagna di raccolta farmaci per Gaza, testimoniando la solidarietà che unisce le comunità in momenti di crisi. In un periodo in cui la sanità globale è sotto pressione, ogni gesto conta. Unisciti a questa iniziativa e fai sentire la tua voce: ogni medicinale può fare la differenza. Scopri come un piccolo contributo possa trasformarsi in un grande aiuto per chi ne ha bisogno!

La Caritas Diocesana di Avellino, in sinergia con l’associazione Avellino per il Mondo e l’associazione Migrantes, lancia una campagna straordinaria di raccolta farmaci destinata alla popolazione di Gaza, duramente colpita da mesi di conflitto e da una gravissima emergenza sanitaria. L'iniziativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino per Gaza: al via la raccolta di farmaci promossa dalla Caritas diocesana

Ride For Gaza: la solidarietà passa per le strade di Avellino - Domenica 17 maggio, Avellino parteciperà a "Ride For Gaza", una pedalata solidale promossa da Arci. Alle 10:00, cittadini e ciclisti scenderanno in strada per esprimere la loro solidarietà e chiedere la fine del genocidio in corso nella Striscia di Gaza, unendosi così a eventi simili in molte altre città italiane.

