Avellino la tabella estiva è pronta | si parte dal cuore dell’Irpinia

L’Avellino si prepara a vivere un’estate all’insegna della rinascita, scegliendo il cuore dell’Irpinia come punto di partenza. La stagione 2025/26 prenderà forma tra le suggestive montagne abruzzesi di Rivisondoli, dove i Lupi inizieranno il loro cammino verso il nuovo campionato di Serie B. Una decisione strategica che unisce tradizione e ambizione, puntando a scrivere un nuovo capitolo di successi. E ora, si parte: il futuro si costruisce in salita, ma con la forza del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti La stagione 202526 dell’ Avellino comincia tra le montagne abruzzesi. Sarà infatti Rivisondoli, in provincia de L’Aquila, ad accogliere i lupi per il ritiro estivo in vista del prossimo campionato di Serie B. Una scelta che ha visto prevalere l’Abruzzo su altre opzioni, e che riporta la squadra in una località già familiare: proprio a Rivisondoli, infatti, i biancoverdi svolsero la preparazione nel 201415, stagione conclusa con la semifinale playoff contro il Bologna. Il ritiro si svolgerà dal 13 al 25 luglio, con base logistica presso l’Hotel Europa, struttura che ospiterà squadra, staff e dirigenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it