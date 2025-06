avellino definita la risoluzione dei contratti con quattro tesserati

L'US Avellino 1912 rinnova il suo futuro: con una nota ufficiale, la società annuncia la risoluzione consensuale di quattro contratti chiave, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. Un cambiamento che potrebbe portare a nuove strategie e stimolare entusiasmo tra i tifosi. Cosa riserverà il prossimo passo? Restate sintonizzati per scoprire le novità che plasmeranno il cammino biancoverde.

Con una nota ufficiale diramata nella giornata odierna, l' US Avellino 1912 ha comunicato la risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con quattro componenti dell'organigramma tecnico e sportivo: Giorgio Perinetti (direttore dell'area tecnica), Luigi Condò (direttore sportivo), Pierfrancesco Strano (responsabile dell'area scouting) e il calciatore Ramzi Aya. I primi tre sono stati esonerati ad ottobre del 2024 insieme al tecnico, Michele Pazienza per far spazio a Raffaele Biancolino in panchina e al direttore sportivo, Mario Aiello. LA NOTA. "L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver risolto consensualmente i rapporti contrattuali con i professionisti Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano e con il calciatore Ramzi Aya.