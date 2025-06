Avanti un altro | le anticipazioni di giovedì 5 giugno

Preparati a ridere, sorprendersi e tifare come mai prima d’ora! Giovedì 5 giugno, su Canale 5, “Avanti un altro” torna in grande stile con due nuove puntate che promettono di tenere incollati allo schermo tutta la famiglia. Con Paolo Bonolis e Luca Laurenti protagonisti, il divertimento è assicurato: scopri le anticipazioni di questa serata imperdibile! Non perdere l’appuntamento con il game-show più scanzonato della televisione italiana.

Nuovo appuntamento con . Giovedì 5 giugno, su Canale 5, terzo appuntamento in prime-time con “Avanti un altro!”. Alla guida del game-show più bizzarro della tv, Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Nel corso della serata andranno in onda due nuove puntate, con interminabili file di concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Il “salottino” sarà capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Nel cast moltissimi personaggi, tra cui la Dottoressa Maria Mazza, Flavia Vento, nel ruolo del “Vento del mistero”, Horror, XXXL, il Coreografo, l’Idraulico e tanti altri. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Avanti un altro”: le anticipazioni di giovedì 5 giugno

Contenuti che potrebbero interessarti

Città della salute, "Sì" dalla commissione: un altro passo avanti per il nuovo ospedale - La realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara fa un significativo passo avanti.

Segui queste discussioni su X

Altro risultato di prestigio Speriamo che anche #Musetti e #Sinner riescano a raggiungere le semifinali Altre emozioni azzurre anche al #RolandGarros Italia avanti tutta !!! Tweet live su X

.@paolomieli: "Per me la trattativa è buona quando si rimanda ad un altro incontro, è cattiva quando si interrompe. Il fatto che la trattativa di Gaza vada avanti, seppur con lentezza, significa che si fanno passi avanti" Tweet live su X