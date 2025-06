Avanti un altro i casting a Roma per il quiz di Canale 5

Se sei pronto a sfidare la fortuna e a vivere un'esperienza televisiva indimenticabile, non perdere l'occasione di partecipare ai casting di "Avanti un altro"! Il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sta cercando nuovi concorrenti per la prossima stagione. In un’epoca in cui i programmi di intrattenimento stanno vivendo una nuova rinascita, potresti diventare il volto del divertimento. La tua dose di adrenalina ti aspetta a Roma il 26 Giugno 2025!

La SDL 2005 srl cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione di Avanti un altro, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I prossimi casting si terranno a Roma il 26 Giugno 2025. Per partecipare ai casting, aperti solo ai maggiorenni, potete scegliere. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Avanti un altro, i casting a Roma per il quiz di Canale 5

