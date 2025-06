Avanti un altro! cerca concorrenti | via ai casting per la regione Veneto il 17 Giugno a Padova

Se sei un amante dei quiz e sogni di metterti alla prova davanti a milioni di telespettatori, questa è la tua occasione! Il 17 giugno a Padova, Avanti un altro! cerca nuovi concorrenti per animare il gioco più divertente della TV. Invia la tua candidatura e preparati a sfidare la fortuna! Chissà, potresti diventare il prossimo campione del quiz che ha conquistato l'Italia! Non perdere tempo, partecipa!

Avanti un altro!" apre i casting per partecipare al quiz televisivo. Per farlo si deve: inviare una email a [email protected] con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: "Autorizzo il trattamento dei.

