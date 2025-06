Avanti un altro cerca concorrenti Casting a Vibo Valentia e Cosenza per il quiz di Canale 5

Sei pronto a metterti in gioco? Avanti un altro sta cercando nuovi volti! I casting si svolgeranno a Vibo Valentia il 9 luglio e a Cosenza il 10 luglio. Non perdere l'occasione di brillare sullo schermo, come nella tradizione dei quiz che uniscono divertimento e competizione. Fai sentire la tua voce e magari diventa il prossimo campione di Canale 5. La tua avventura inizia qui!

La SDL 2005 srl cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione di Avanti un altro, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il prossimi casting si terranno a: Vibo Valentia: 9 Luglio Cosenza: 10 Luglio Per partecipare al casting (solo maggiorenni). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Avanti un altro cerca concorrenti. Casting a Vibo Valentia e Cosenza per il quiz di Canale 5

