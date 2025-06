Avanti un altro cerca concorrenti Casting a Verona per il quiz di Canale 5

Sei pronto a metterti in gioco? *Avanti un altro!* torna alla ricerca di nuovi concorrenti e il casting a Verona è l’occasione perfetta per dimostrare le tue doti! Il 18 giugno 2025, avrai la possibilità di calcare il palcoscenico del quiz più divertente della tv. Non perdere l’opportunità di far parte di un fenomeno che unisce risate e sfide. Ricorda, solo per maggiorenni: chi ha il coraggio di partecipare?

La SDL 2005 srl cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione di Avanti un altro, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il prossimo casting a Verona si terrà il 18 giugno 2025. Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra una di. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Avanti un altro cerca concorrenti. Casting a Verona per il quiz di Canale 5

Città della salute, "Sì" dalla commissione: un altro passo avanti per il nuovo ospedale - La realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara fa un significativo passo avanti.

