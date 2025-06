Avanti un altro casting a Bologna per il quiz di Canale 5

Sei pronto a mettere alla prova la tua cultura e il tuo spirito di squadra? Il casting per "Avanti un altro" arriva a Bologna il 25 Giugno 2025! Un'opportunità imperdibile per chi sogna di calcare il palcoscenico del quiz più divertente della TV italiana, condotto da due icone come Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Non perdere l'occasione di diventare protagonista e divertirti come mai prima d'ora!

La SDL 2005 srl cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione di Avanti un altro, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il prossimo casting a Bologna si terrà il 25 Giugno 2025. Per partecipare al casting, aperto solo ai maggiorenni, potete scegliere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Avanti un altro, casting a Bologna per il quiz di Canale 5

Approfondisci con questi articoli

Città della salute, "Sì" dalla commissione: un altro passo avanti per il nuovo ospedale - La realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara fa un significativo passo avanti.

Segui queste discussioni su X

Altro risultato di prestigio Speriamo che anche #Musetti e #Sinner riescano a raggiungere le semifinali Altre emozioni azzurre anche al #RolandGarros Italia avanti tutta !!! Tweet live su X

.@paolomieli: "Per me la trattativa è buona quando si rimanda ad un altro incontro, è cattiva quando si interrompe. Il fatto che la trattativa di Gaza vada avanti, seppur con lentezza, significa che si fanno passi avanti" Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Avanti un altro: stasera su Canale 5, il secondo speciale del game-show

Segnala msn.com: Oggi, giovedì 29 maggio, secondo appuntamento in prime-time su Canale 5 con Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti.

Catania, in arrivo i casting di “Avanti un altro!”: ecco quando

Si legge su informazione.it: La società SDL 2005 Srl, responsabile dei casting per numerosi programmi televisivi di successo, è attualmente alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima stagione di “Avanti un Altro”, il noto ...

Paolo Bonolis torna con Avanti un altro!

Come scrive ansa.it: Tutti i personaggi di "Avanti un altro!" sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e 'scovati' attraverso migliaia di casting in tutta Italia grazie a Sdl2005, la società che fin dalla ...