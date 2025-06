Avance sessuali a un pensionato ad Ancona poi la sexy ladra lo abbraccia e gli sfila il Tudor da 8mila euro

Un pensionato di Ancona vittima di un astuto furto: una sexy ladra lo seduce e, mentre gli si avvicina, gli ruba un prezioso Tudor dal valore di 8mila euro. Questo episodio mette in luce un fenomeno inquietante: il crescente utilizzo della seduzione come tecnica di truffa. Un avvertimento per tutti: dietro a un sorriso può nascondersi un colpo ben orchestrato!

ANCONA Prima le avance sessuali in strada, poi l?abbraccio. E in un attimo, senza che se ne accorgesse, al polso non aveva più il suo prezioso gioiello, un Tudor il cui valore si attesta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Avance sessuali a un pensionato ad Ancona, poi la sexy ladra lo abbraccia e gli sfila il Tudor da 8mila euro

Segui queste discussioni su X

“Un sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Noto traccia un quadro sull’opinione dei cittadini italiani su alcuni provvedimenti varati dal governo. L’elemento più interessante è osservare come la linea dettata dai partiti, siano essi di maggioranza o di opp Tweet live su X

Frosinone – #Professore accusato di #molestie sessuali su studentesse Due studentesse violentate e cinque molestate. Queste le pesanti accuse mosse nei | http://tg24.info | Tweet live su X

Il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, è indagato per molestie sessuali e si è autosospeso. Avrebbe palpeggiato una collaboratrice e tentato a lungo di costringerla a un rapporto Tweet live su X