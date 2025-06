Autostrada A11 | auto si ribalta fra Lucca e Capannori 3 feriti

Un pomeriggio di paura sulla A11 Firenze-Mare, tra Lucca e Capannori, dove un incidente ha fatto ribaltare un'auto, lasciando tre feriti. La scena drammatica ha creato scompiglio tra i conducenti e le autorità, che si sono subito mobilitate per gestire l'emergenza. Questa vicenda ricorda quanto possa essere improvviso e imprevedibile il rischio sulla strada. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti su questa vicenda.

Paura nel pomeriggio di oggi, 4 giugno 2025, sull'autostrada A11 Firenze-Mare per un incidente che ha visto il ribaltamento di un'auto all'altezza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: auto si ribalta fra Lucca e Capannori. 3 feriti

Altri articoli sullo stesso argomento

Mistero sull’autostrada A14, 25enne si lancia da auto in corsa e denuncia: “Mi hanno rapito in stazione” - Sull'autostrada A14, un giovane di 25 anni si è lanciato da un'auto in corsa, creando un clima di mistero.

Segui queste discussioni su X

Emergenze autostradali: protocollo tra Vigili del Fuoco e Autostrade dello Stato. In campo droni e IA https://ageei.eu/emergenze-autostradali-protocollo-tra-vigili-del-fuoco-e-autostrade-dello-stato-in-campo-droni-e-ia/… @mitgov_it Tweet live su X

Tempi di percorrenza autostrada Per chi transita in Liguria, tempi di percorrenza sulla rete autostradale. *tutti gli aggiornamenti sul traffico sono aggiornati alle ore 18 del giorno precedente la data di riferimento. #eventi Tweet live su X