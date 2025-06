Autodromo di Imola Monti in pole per il dopo-Minardi

L'Autodromo di Imola è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Dopo le dimissioni di Gian Carlo Minardi, il nome di Monti si fa strada come possibile successore. Questo cambiamento si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento nel motorsport italiano, dove l'innovazione e la sostenibilità sono sempre più al centro dell'attenzione. Chi guiderà questo iconico circuito verso il futuro? La risposta potrebbe sorprendere tutti!

Imoa, 4 giugno 2025 – Entra nel vivo la corsa per individuare il successore di Gian Carlo Minardi, che nei giorni scorsi ha annunciato le proprie dimissioni dalla presidenza di Formula Imola. La nuova guida della società che gestisce l’attività dell’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari verrà annunciata a breve. Varie le candidature sul tavolo del socio unico Con.Ami e del Comune. Al momento, c’è però un profilo in netto vantaggio sugli altri: si tratta di quello di Massimo Monti, attuale amministratore delegato del gruppo Agrimola, per oltre 20 anni e fino a giugno 2024 al vertice di Alce Nero. Se non ci saranno imprevedibili cambi di rotta, sarà lui ad assumere il ruolo di amministratore unico di Formula Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autodromo di Imola, Monti in pole per il dopo-Minardi

