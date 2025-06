Autocisterna contro un cantiere sulla statale | un operaio ferito

Un pomeriggio di caos sulla statale 16 adriatica a Fasano, dove un'autocisterna ha improvvisamente schiantato contro il cantiere, causando scompiglio e un ferito tra gli operai. La scena, ancora sotto investigazione, solleva importanti interrogativi sulla sicurezza stradale e la gestione dei cantieri. Cosa si cela dietro questo incidente che ha messo in allarme l'intera comunità? Restate con noi per gli aggiornamenti.

FASANO - Caos sulla statale 16 adriatica quando, intorno alle 14 di oggi, mercoled√¨ 4 giugno, un'autocisterna ha seminato il panico all'altezza di Fasano. Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andato a sbattere contro la segnaletica di un cantiere stradale attivo.