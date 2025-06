Autocarro carico di materiale plastico a fuoco | caos in Autostrada

Un'autostrada bloccata e fiamme altissime: questa mattina, un autocarro carico di materiale plastico ha preso fuoco sulla A16, creando panico e caos tra gli automobilisti. I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati tempestivamente allertati e hanno avviato le operazioni per domare l'incendio, ma la situazione si è rivelata complessa. Scopriamo insieme i dettagli di questo drammatico episodio e le conseguenze sulla viabilità .

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 09:42 di questa mattina, 4 giugno 2025, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, in direzione Bari, al km 50+150 circa, per un incendio che ha coinvolto un autocarro carico di materiale plastico per imballaggio. Sul posto è intervenuta una squadra operativa dalla sede centrale, con il supporto di due autobotti. Le operazioni hanno richiesto un’intensa attivitĂ di spegnimento e contenimento. Per consentire lo smassamento del carico e il completo spegnimento dei focolai residui, è stato necessario l’intervento di una macchina operatrice messa a disposizione dalla SocietĂ Autostrade. 🔗 Leggi su Anteprima24.it