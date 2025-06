Autobus modifiche ai percorsi per i concerti di Vasco Rossi

Firenze si prepara a vivere due serate indimenticabili con i concerti di Vasco Rossi, e il trasporto pubblico si adatta per garantire a tutti di godersi la musica senza pensieri. Le modifiche ai percorsi degli autobus non sono solo un dettaglio logistico, ma un invito a immergersi nell'atmosfera vibrante dell'evento. Ricorda: la musica è meglio quando si condivide! Prepara il tuo viaggio e vivi l'energia rock della città !

Firenze, 4 giugno 2025 – Occhio alle modifiche ai tragitti di alcune linee di bus in occasione dei concerti di Vasco. Autolinee Toscane informa che in occasione dei concerti della rock star in programma giovedì 5 e venerdì 6 giugno alla Visarno Arena al parco delle Cascine, il servizio di trasporto pubblico locale subirĂ alcune momentanee modifiche e, a conclusione dell’evento, un potenziamento. Gli eventi prevedono modifiche alla viabilitĂ e veri e propri blocchi al traffico nell’intera area alla Visarno Arena. Per questo motivo, nelle due giornate, le linee 16, 17, 55 e 57 subiranno una deviazione e limitazione temporanea di percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autobus, modifiche ai percorsi per i concerti di Vasco Rossi

