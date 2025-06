Auto usate il rischio truffe è dietro l’angolo | ecco le più comuni e come evitarle

Con oltre 3 milioni di passaggi di proprietà nel 2024, il mercato delle auto usate online in Italia è in piena espansione. Ma attenzione: con l’aumento della domanda crescono anche le truffe! Scopri quali sono le insidie più comuni e come proteggerti. Non lasciare che la tua ricerca del veicolo perfetto si trasformi in un incubo. Preparati e informati per fare un acquisto sicuro e consapevole!

Il mercato delle auto usate online in Italia ha registrato una crescita significativa, con oltre 3 milioni di passaggi di proprietà nel 2024, quasi il doppio rispetto alle auto nuove. Questo boom è attribuito a diversi fattori, tra cui l’aumento dei prezzi delle auto nuove, la disponibilità immediata dei veicoli usati e la vasta offerta di modelli disponibili online. Con l’aumento delle transazioni online, sono cresciute anche le truffe nel settore delle auto usate. I truffatori sfruttano piattaforme digitali per attirare acquirenti con annunci falsi, chiedendo pagamenti anticipati per veicoli inesistenti o con problemi nascosti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto usate, il rischio truffe è dietro l’angolo: ecco le più comuni e come evitarle

