Auto nuova sempre rotta concessionario e produttore si rifiutano di cambiarla | super perizia per stabilre colpe e risarcimento

Una nuova auto che si trasforma in un incubo: è la realtà di molti consumatori italiani, sempre più insoddisfatti e pronti a difendere i propri diritti. Il caso del Tribunale di Perugia, con una super perizia in arrivo, mette in luce un problema crescente nel settore automobilistico. Chi acquista deve poter contare su prodotti di qualità! Scopri come i consumatori stanno lottando per ottenere giustizia in questo mercato sempre più in crisi.

La macchina nuova non ha intenzione di funzionare e concessionario e casa automobilistica non hanno alcuna intenzione di ridare indietro i soldi o fornire un mezzo nuovo, così il giudice del Tribunale di Perugia firma un’ordinanza che dispone una super perizia per accertare la presenza di gravi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Auto nuova sempre rotta, concessionario e produttore si rifiutano di cambiarla: super perizia per stabilre colpe e risarcimento

Scopri altri approfondimenti

Legnaia chiede aiuto: "Bene la nuova scuola ma pochi posti auto. E i clienti spariscono" - La riqualificazione di Via di Legnaia, pur portando vantaggi come la nuova scuola Ghiberti, ha sollevato preoccupazioni tra residenti e commercianti.

Segui queste discussioni su X

1/6/25. Lunghe code fin da stamane verso le nostre località balneari,in particolare verso Sottomarina:anche fin dopo mezzogiorno in due punti nevralgici all'incrocio della strada Gorzone e all'incrocio con l'Arzerone(con una fila di auto anche nel tratto sterrato t Tweet live su X

?? La mia nuova Tesla "spia" le persone... Dopo aver attaccato uno sticker ironico anti-Musk sulla mia nuova Tesla, è successo qualcosa di inaspettato... La modalità Sentinella registra tutto 24/7 intorno all'auto. Risultato? Decine di persone si avvicinano Tweet live su X

#SmartCar: Il Personal Car Shopper, la nuova figura chiave per comprare l'auto! ?? L'elemento umano essenziale nell'acquisto auto, spiegato da Tony D'Ambrosio di Fepecs. Come funziona questa nuova professione? Ascolta ora: https://tinyurl.com/4vtu9 Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concessionaria non trova i ricambi dell'auto appena venduta e... la riacquista

Segnala tuttosport.com: Come il caso di una concessionaria del Trevigiano che si è trovata coinvolta in un episodio alquanto singolare. Premesso questo, è accaduto che un uomo, dopo aver acquistato un’auto nuova da u ...

La concessionaria ripaga l'auto se non ci sono i ricambi: perché si può fare

Si legge su gazzetta.it: L’auto comprata nuova da pochi mesi si rompe, i ricambi non si trovano e la concessionaria che l’ha venduta è costretta a ricomprarsela dal cliente. La vicenda è stata resa nota dall ...

Auto nuova: agli italiani piace elettrificata e la acquistano in concessionaria

Da gazzetta.it: Poi, che agli italiani piace la tecnologia a bordo dell’auto ma non ad ogni costo e che la maggior parte di essi predilige acquistare offline presso un concessionario, interagendo con una ...