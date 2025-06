Auto in mezzo alla strada mentre i proprietari si tuffano nella Morìca scattano le multe

In un quadro di caos e imprudenza, auto parcheggiate ovunque e proprietari che si tuffano nella morsa del divieto, scattano le multe e il disordine si fa strada. La scena lungo la regionale Ortana, nei pressi di Stifone, durante il lungo weekend del 2 giugno, è l’ennesima dimostrazione di come il rispetto delle regole sia fondamentale per garantire sicurezza e ordine sulle nostre strade. È ora di riflettere e agire.

Un "serpentone" di automobili parcheggiate sul ciglio della strada, anche in curva. È la situazione che nei giorni scorsi, in occasione del lungo weekend del 2 giugno, si è presentata agli occhi di quegli automobilisti che sono transitati lungo la strada regionale Ortana, nei pressi di Stifone.

