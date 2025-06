Auto finisce nel fosso durante la notte | tre persone ferite una in codice rosso

Un’auto è finita nel fosso a Bardolino, lasciando tre persone ferite, di cui una in codice rosso. Questo incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, dove la nebbia e il manto stradale possono diventare insidiosi nemici. Con l’aumento del traffico notturno e le temperature in calo, è fondamentale ricordare l'importanza di viaggiare con prudenza. La sicurezza non è mai troppa, soprattutto quando si tratta della vita delle persone.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Bardolino nella tarda serata di martedì. Erano circa le 23.30 ed un'auto stava viaggiando lungo il tratto della strada provinciale 31 denominato via Europa Unita, nella zona collinare che sovrasta il paese, quando è uscita di. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Auto finisce nel fosso durante la notte: tre persone ferite, una in codice rosso

