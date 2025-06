Auto d’epoca sparisce dal garage di una defunta in due a processo per ricettazione

...ora si trovano sotto processo per ricettazione. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: il traffico di auto d'epoca, sempre più in crescita tra collezionisti e appassionati. La Fiat 500 L, simbolo di un'epoca, non è solo un'auto, ma una parte della nostra storia. Scopriremo come la passione possa trasformarsi in un vero e proprio mercato parallelo. Chi custodisce i nostri ricordi?

ANCONA - L’anziana madre muore e la figlia scopre che l’auto d’epoca di famiglia, una Fiat 500 L, non è più nel garage. Inizia a cercarla e rintraccia l'antica vettura da un carrozziere a Jesi. A farla arrivare fino a lì avrebbero contribuito un siciliano di 47 anni e un napoletano di 38 anni che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Auto d’epoca sparisce dal garage di una defunta, in due a processo per ricettazione

