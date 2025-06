Auto contro la cabina fuga di gas Allarme sulla provinciale 165

Attimi di paura a Cerro al Lambro, dove un incidente stradale ha rivelato la vulnerabilità delle infrastrutture. La provinciale 165 è diventata teatro di una fuga di gas, richiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Questo evento mette in luce un tema cruciale: la sicurezza delle reti di distribuzione e la necessità di vigilare su incidenti che possono avere ripercussioni devastanti. Quanto siamo pronti a fronteggiare simili emergenze?

Attimi di paura, nel pomeriggio di ieri a Cerro al Lambro, all’incrocio tra la provinciale 165 e via dell’Artigianato, dove un incidente stradale ha provocato la fuoriuscita di gas da una cabina del metano e ha richiesto l’intervento del nucleo chimico-batteriologico dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando, per cause ancora da accertare, un’auto ha urtato un furgone, quindi è finita contro la cabina, posta ai margini della strada. L’impatto, molto violento, ha provocato un’importante perdita di gas, tanto da rendere necessario l’arrivo del nucleo Nbcr. Gli esperti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, fino all’arrivo degli operai di A2A reti gas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto contro la cabina, fuga di gas. Allarme sulla provinciale 165

Incidente sulla provinciale, auto si schianta contro cabina del metano: perdita di gas in strada - Un incidente che ha fatto tremare Cerro al Lambro: un'auto si è schiantata contro una cabina del metano, provocando una pericolosa perdita di gas.

