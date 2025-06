aurora ruffino protagonista femminile della coproduzione internazionale von fock

Preparati a immergerti nei misteri di "Von Fock – I Misteri di Sagadi", la nuova serie che promette di rivoluzionare il genere crime! Aurora Ruffino, protagonista di spicco, insieme all'attore estone Priit Pius, ci porterà in un affascinante viaggio tra Alto Adige, Estonia e Lettonia. Questa coproduzione internazionale si inserisce perfettamente nel trend crescente delle serie in costume, dove ogni dettaglio conta. Non perdere l'occasione di scoprire un intrigante mix di storia

Una nuova serie in costume è in arrivo, un nuovo crime destinato a catturare l’attenzione degli spettatori. Si intitola Von Fock – I Misteri di Sagadi ed avrà per protagonisti principali l’attore estone Priit Pius e la nostra Aurora Ruffino. Girata tra Alto Adige, Estonia e Lettonia e diretta da Arun Tamm, la serie è una coproduzione internazionale realizzata da Eesti Telefilm con Albolina Film, Berghein Production, Movie.mento, Nafta Films e Zolba Productions per Eesti Televisioon, dove ha debuttato lo scorso mese di marzo. Per il momento consta di due stagioni da quattro episodi ciascuna e ancora non è stato reso noto se in Italia sarà disponibile in streaming o sulla tv lineare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it