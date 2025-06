Aurora Ruffino protagonista della nuova serie Von Fock

Preparati a immergerti in un’avventura avvincente con "Von Fock – I Misteri di Sagadi", la nuova serie in costume che unisce intrighi, mistero e protagonisti d’eccezione come Aurora Ruffino e Priit Pius. Girata tra Alto Adige, Estonia e Lettonia e diretta da Arun Tamm, questa coproduzione internazionale promette di conquistare gli spettatori più appassionati di crime e storia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle atmosfere suggestive e dei colpi di scena.

Una nuova serie in costume è in arrivo, un nuovo crime destinato a catturare l'attenzione degli spettatori. Si intitola Von Fock – I Misteri di Sagadi ed avrà per protagonisti principali l'attore estone Priit Pius e la nostra Aurora Ruffino. Girata tra Alto Adige, Estonia e Lettonia e diretta da Arun Tamm, la serie è una coproduzione internazionale realizzata da Eesti Telefilm con Albolina Film, Berghein Production, Movie.mento, Nafta Films e Zolba Productions per Eesti Televisioon, dove ha debuttato lo scorso mese di marzo. Per il momento consta di due stagioni da quattro episodi e ancora non sono state rese note le modalità di fruizione in Italia.

