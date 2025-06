Augusto Rossi Team Vannacci Perugia ospite a Notizie Oggi su Canale Italia – Sabato 14 giugno

Non perdete l’appuntamento con Augusto Rossi del Team Vannacci Perugia, che sabato 14 giugno sarà ospite su Canale Italia in “Notizie Oggi”. Dalle 6:50 alle 7:30, si discuterà di sicurezza urbana e delle sfide che affronta la nostra città, tra approfondimenti e soluzioni innovative. Un momento importante per conoscere meglio le strategie volte a rendere Perugia un luogo più sicuro e vivibile per tutti.

Sabato 14 giugno, dalle ore 06:50 alle 07:30, Augusto Rossi (Team Vannacci Perugia) sarà ospite in diretta su Canale Italia, all'interno della trasmissione "Notizie Oggi", condotta da Massimo Martire. L'appuntamento, tra i più seguiti del mattino, sarà dedicato al tema della sicurezza urbana, con attenzione anche alla città di Perugia. Rossi interverrà insieme ad altri ospiti di rilievo per analizzare criticità, proposte e scenari futuri legati alla tutela dei cittadini e alla gestione del territorio. Augusto Rossi è esponente di punta del movimento politico-culturale Il Mondo al Contrario, vicino al generale Roberto Vannacci, con cui da tempo collabora attivamente.

