Attivo il parcheggio di interscambio di via Lunga | 300 nuovi posti auto gratuiti per l’estate

Scopri il nuovo parcheggio di interscambio di via Lunga a Bergamo: 300 posti auto gratuiti per l'estate, pensati per rendere più semplice e conveniente la tua mobilità. Questa iniziativa sperimentale, nata dalla collaborazione tra Comune, Promoberg e ATB Servizi, invita i cittadini a lasciare l'auto fuori dal centro, facilitando spostamenti veloci e sostenibili. Approfitta di questa opportunità e contribuisci a rendere Bergamo una città più verde e vivibile!

Bergamo. È attivo da pochi giorni, in via sperimentale, il nuovo parcheggio di interscambio da 300 posti nell’area della Fiera di Bergamo in via Lunga. L’iniziativa, frutto di un accordo di programma tra Comune di Bergamo, Promoberg e ATB Servizi, ha l’obiettivo di offrire una valida alternativa alla sosta in centro città, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e migliorando la mobilità urbana. Il parcheggio, accessibile da via Lunga, è stato adeguatamente attrezzato con la creazione di uno scivolo per il superamento delle barriere architettoniche e di due posti auto riservati alle persone con disabilità, a conferma della volontà di garantire un servizio inclusivo, funzionale e accessibile a tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it