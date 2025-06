attivi si nasce e si rimane a taranto venerdì 6 giugno 2025

Venerdì 6 giugno 2025, il Teatro Tatà di Taranto ospiterà lo spettacolo “Attivi si nasce e si rimane”, un evento che celebra l'impegno sociale e il volontariato. La O.D.V. Auser Tamburi ci invita a riflettere sull'importanza di restare attivi e coinvolti nella comunità. Un’occasione imperdibile per scoprire talenti locali e sentirsi parte di un movimento che sta cambiando la città! Non mancate!

Taranto. Anche in questo inizio estate 2025 la O.D.V. (Organizzazione di Volontariato) Auser Tamburi Taranto porta in scena il suo spettacolo di fine anno sociale 20242025 "Attivi si nasce e si rimane". L'evento è in programma venerdì 6 giugno 2025, alle ore 19:30, ed avrà come sede il Teatro Tatà, nel Quartiere Tamburi di Taranto; in scaletta coreografie varie, principalmente ballo sociale e danze latino americane, ma anche alcuni momenti di teatro danza con scene tratte del magico mondo di Mary Poppins, abilmente rivisitate dall'insegnante Loredana Peluso (maestra di ballo e teatro). L'organizzazione, nata nell'ottobre 2007 (Presidente Cosima Damiana Peluso, Vicepresidente Giovanni Motolese), è finalizzata a promuovere il benessere e l'inclusione sociale delle persone anziane, incentivando l'invecchiamento attivo, attraverso vari progetti, e ad oggi conta circa duecento soci, presso la sede operativa della centralissima Via Lisippo del quartiere tarantino; inoltre collabora ormai da tempo con molte delle associazioni del posto: dalla Caritas (che li ospita nei propri locali), alla Biblioteca Marco Motolese, al C.