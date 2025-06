Attimi di tensione a Porta a Porta Bruno Vespa perde la pazienza e urla in diretta | Posso parlare? | VIDEO

Un sipario di tensione si è aperto a Porta a Porta, dove Bruno Vespa ha perso la pazienza e ha alzato la voce in diretta. La discussione infuocata tra il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, e Debora Serracchiani ha acceso gli animi, portando il conduttore a un gesto inatteso. Vuoi scoprire cosa è successo davvero? Ecco il video che cattura quegli attimi di tensione che hanno fatto discutere tutti.

Attimi di tensione a Porta a Porta con il conduttore Bruno Vespa che ha sbottato in diretta, spazientito dalla prolungata discussione tra il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, e Debora Serracchiani, senatrice del Partito Democratico, due tra gli ospiti in studio. I due si stavano confrontando sul decreto legge Sicurezza quando il giornalista è stato costretto ad alzare la voce per riprendere in mano le redini della trasmissione. Vespa on #portaaporta pic.twitter.comosMZtKt3iC — AlbertoFacco (@AlbertoFacco) June 3, 2025 Lo scontro tra Cerno e Serracchiani è stato prolungato con Bruno Vespa che ha provato più volte a interrompere i due ospiti per far intervenire la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, in videocollegamento. 🔗 Leggi su Tpi.it