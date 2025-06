Atti vandalici contro il verde pubblico sradicate 15 piantine | Gesto vile Colpiti tutti i cittadini

Un atto vile e ingiustificabile ha distrutto 15 piantine ornamentali nei pressi della Villa Comunale di Arzano, un gesto che ferisce il cuore della nostra comunità e il lavoro di chi si dedica alla cura del nostro patrimonio verde. Queste azioni irresponsabili non sono solo un danno al paesaggio urbano, ma anche un attacco alla nostra identità collettiva. È giunto il momento di unirci per proteggere e valorizzare il nostro ambiente, perché il rispetto per il verde pubblico inizia con ciascuno di noi.

Durante la notte, ignoti hanno sradicato 15 piantine ornamentali posizionate nei pressi della Villa Comunale, lungo via Napoli. Un gesto grave e incomprensibile, che colpisce non solo il decoro urbano ma anche l’impegno di chi quotidianamente lavora per rendere Arzano una città più curata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Atti vandalici contro il verde pubblico, sradicate 15 piantine: "Gesto vile. Colpiti tutti i cittadini"

Contenuti che potrebbero interessarti

Affitti brevi, gli imprenditori denunciano: “Atti vandalici, cin staccati. Danno grave” - Un allarmante fenomeno sta interessando il settore degli affitti brevi a Firenze: crescono i casi di vandalismo con cinepresa staccata o occultata.

Segui queste discussioni su X

C’è poi chi attribuisce la colpa alla mancanza delle videocamere di sorveglianza, che avrebbero potuto rappresentare un deterrente efficace contro questi atti vandalici Tweet live su X

Invasione di campo e atti vandalici dei tifosi: il #PSG rischia una maxi multa da parte della #UEFA dopo la finale di #ChampionsLeague contro l'#Inter Tweet live su X