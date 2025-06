Atti osceni alla pista ciclabile | | Fate attenzione di prima mattina

Un episodio inquietante riporta l'attenzione su un fenomeno preoccupante nelle aree verdi: atti osceni che minacciano la sicurezza dei cittadini. Nella pista ciclabile di Monticelli, un uomo è stato sorpreso in atteggiamenti indecorosi al mattino presto. Questi eventi non solo violano la privacy, ma sollevano interrogativi su come preservare spazi pubblici sicuri e accoglienti. È ora di reagire e tutelare il nostro diritto a vivere serenamente.

Un uomo sulla quarantina che, alla vista di alcune passanti, avrebbe cominciato a masturbarsi vicino alla sua auto, nel parcheggio che si trova appena fuori il ‘Villaggio del Fanciullo’. E’ la situazione che, nei giorni scorsi, sarebbe stata raccontata da una signora, frequentatrice della pista ciclopedonale di Monticelli. Già due anni fa, tra l’altro, si verificò un caso simile e non è detto che non possa trattarsi della stessa persona. Anche nell’estate del 2023, infatti, un individuo venne segnalato poiché aveva importunato diverse donne con atti osceni proprio lungo la ciclopedonale. L’ultima segnalazione, come detto, ha visto protagonista una signora che non era stata testimone in passato e quindi non poteva confermare si trattasse della stessa persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atti osceni alla pista ciclabile:: "Fate attenzione di prima mattina"

Girovaga nudo di notte e si stende di fronte alla Pam in viale Miramare, denunciato per atti osceni - A Trieste, un episodio singolare ha catturato l'attenzione dei passanti nella notte: un turista italiano di 30 anni si è mostrato completamente nudo in via Udine e si è poi sdraiato a terra in viale Miramare, davanti a un supermercato.

