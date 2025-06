Atterra a Bologna con la famiglia latitante israeliano arrestato | era ricercato da 8 anni in tutto il mondo

Un israeliano di 45 anni, ricercato da otto anni su scala mondiale, è stato arrestato a Bologna mentre viaggiava con la famiglia. La sua cattura, avvenuta in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza internazionale, riporta alla luce il tema delle latitanze e delle fughe dalla giustizia. È curioso come l'ombra del passato possa apparire all'improvviso, proprio quando meno ce lo aspettiamo. Cosa significa per la lotta contro il crimine globale?

Un israeliano di 45 anni è stato arrestato a Bologna per gravi lesioni personali, ricercato da 8 anni. Fermato in aeroporto con la famiglia.

Duplice omicidio a Bologna. Fermato il coinquilino dei due uomini di 54 e 50 anni uccisi a coltellate questa mattina. Il 48enne era appena atterrato a Barcellona. Alcuni testimoni avrebbero riferito che l'uomo non aveva accettato la decisione delle vittime di ve

