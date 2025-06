Attenzione alla Truffa su Twitter | il falso account la repubblica usa Francesca Fialdini per promuovere Investimenti Ingannevoli

Attenzione, il web nasconde insidie! Un falso account di "La Repubblica" sfrutta il nome di Francesca Fialdini per lanciare truffe sugli investimenti. Questo è solo l'ultimo esempio di come l'identità digitale possa essere manipolata. In un periodo di crescente disinformazione, è fondamentale saper riconoscere le fonti affidabili e difendersi dalle frodi online. Non farti ingannare: informati e proteggi i tuoi investimenti!

In rete circola un nuovo caso di truffa online che sfrutta l’identità visiva del quotidiano “la Repubblica” e il nome della conduttrice televisiva Francesca Fialdini per promuovere falsi sistemi di investimento. Il profilo incriminato, che si spaccia per una fonte ufficiale, pubblica contenuti ingannevoli su TwitterX con l’obiettivo di attirare clic e diffondere notizie false. Il post truffaldino: “Con €250 ho saldato un debito e ora guadagno cifre impensabili”. Il messaggio, apparentemente pubblicato da un account chiamato “la.repubblica”, recita: “Nessuno si aspettava che Francesca Fialdini rivelasse tutto in diretta: ‘Con €250 ho saldato un debito e ora guadagno cifre impensabili’. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Attenzione alla Truffa su Twitter: il falso account “la.repubblica”, usa Francesca Fialdini per promuovere Investimenti Ingannevoli

Mail truffa dopo aver prenotato l'hotel, casi in aumento. "Fate attenzione, imitano i portali originali" - Con l'arrivo della stagione estiva, le truffe legate alle prenotazioni alberghiere sono in aumento, con malintenzionati che imitano i portali ufficiali.

