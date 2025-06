Attacco russo a Kharkiv | ferito un uomo

La guerra in Ucraina continua a infliggere ferite profonde, tanto fisiche quanto emotive. Nella notte, un attacco russo ha segnato ancora una volta Kharkiv, causando il ferimento di un uomo di 30 anni. Questo episodio non è solo un triste resoconto di violenza, ma un richiamo all'urgenza di supporto e solidarietà internazionale. Come è possibile rimanere indifferenti di fronte a tale sofferenza? La pace sembra un sogno lontano.

4.16 Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nella notte in seguito agli attacchi russi sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto il sindaco della città , Igor Terekhov, e il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riporta Rbc Ucraina. Un incendio è scoppiato in un'abitazione nel distretto di Novobavarsky e altri incendi su vasta scala hanno colpito le zone industriali della città , hanno aggiunto i due esponenti ucraini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

