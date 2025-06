Attacco russo a Kharkiv | ferito un uomo

Nella notte, Kharkiv è tornata a tremare con un attacco russo che ha ferito un uomo di 30 anni. Questo drammatico episodio si inserisce in un contesto di tensione crescente tra le forze russe e ucraine, mentre il mondo osserva con apprensione. L’incendio scatenato da questo bombardamento ricorda che la guerra continua a colpire innocenti nel cuore d’Europa. Qual è il costo umano di questo conflitto? La risposta è tragicamente evidente.

4.16 Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nella notte in seguito agli attacchi russi sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto il sindaco della città, Igor Terekhov, e il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riporta Rbc Ucraina. Un incendio è scoppiato in un'abitazione nel distretto di Novobavarsky e altri incendi su vasta scala hanno colpito le zone industriali della città, hanno aggiunto i due esponenti ucraini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it