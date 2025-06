Atmosfere medievali festa medievale a Figline Valdarno

Preparati a un viaggio nel tempo! Nel cuore di Figline Valdarno, il weekend del 7 e 8 giugno 2025, Piazza Marsilio Ficino si trasformerà in un incantevole borgo medievale con "Atmosfere Medievali". Scopri artigiani, musiche e sapori d'epoca che celebrano la storia locale. Un'opportunità unica per vivere il fascino del passato e riscoprire tradizioni dimenticate, mentre il trend del turismo esperienziale continua a crescere. Non mancare!

Piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno si prepara a fare un balzo indietro nel tempo, accogliendo l'atteso evento "Atmosfere Medievali". Nel weekend di sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, la piazza si trasformerà in un suggestivo borgo medievale, offrendo ai visitatori un'immersione completa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Atmosfere medievali", festa medievale a Figline Valdarno

Segui queste discussioni su X

? Medioevo a Valvasone 2025 4–7 settembre Valvasone Arzene (PN) Cavalieri, spettacoli di fuoco, musici e mercati: la 33ª edizione della rievocazione storica trasforma il borgo in un viaggio nel tempo, tra emozioni e atmosfere d’altri secoli. http:// Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Festa del libro medievale e antico di Saluzzo

Lo riporta cronacatorino.it: Proprio attorno al tema “I colori nel medioevo” ruota la quarta edizione della Festa libro medievale e antico di ... per iniziare a immergersi nelle atmosfere e cultura medievali sin dai giorni ...

Fascino medievale: il Capodanno Bizantino rivive in Costiera Amalfitana

napolivillage.com scrive: Il 31 agosto e il 1° settembre, Amalfi e Atrani si immergono nelle atmosfere medievali, celebrando le tradizioni con una festa grandiosa Il 31 agosto ... di Civiltà Amalfitana”. Questo rito medievale, ...

Tuffo nel passato a Soave: la Festa Medievale trasforma il borgo

Si legge su veronaoggi.it: Tutto pronto per la Festa Medievale di Soave con battaglie ... le piazze e gli angoli più nascosti di Soave saranno pervasi da atmosfere d’altri tempi: accampamenti militari, mercati artigianali, ...